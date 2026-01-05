Fregene uomo salvato in extremis | tra i militari un ventenne di Avellino

Un giovane di 20 anni di Avellino è stato salvato in extremis dai militari a Fregene. In pochi attimi, grazie alla prontezza e alla decisione di intervenire, si è evitato un possibile incidente grave. Questo episodio evidenzia l'importanza della vigilanza e dell’attenzione nei momenti di emergenza, dimostrando come un intervento tempestivo possa fare la differenza tra rischio e salvezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono bastati pochi istanti, ma soprattutto la scelta di non voltarsi dall'altra parte, per evitare che una mattinata qualunque si trasformasse in tragedia. È accaduto ieri a Fregene, all'interno di uno stabilimento balneare, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha spezzato una spirale di disperazione. La chiamata alla Centrale Operativa ha attivato immediatamente una pattuglia della stazione locale. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un uomo di circa sessant'anni seduto sulla sabbia, completamente bagnato, con ferite ai polsi e in evidente stato di smarrimento.

