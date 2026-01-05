Frattesi l’Inter fa muro | no al prestito prezzo fissato

L’Inter ha stabilito una posizione ferma riguardo a Davide Frattesi, richiedendo un’offerta piena tra i 30 e i 35 milioni di euro per considerare una cessione. La società milanese non apre alle formule di prestito o a soluzioni più leggere, mantenendo una linea decisa nella trattativa. La decisione riflette l’importanza del giocatore e la volontà di negoziare solo a condizioni ritenute adeguate.

Linea netta da Milano. L’ Inter non apre a formule morbide per Davide Frattesi e fissa una condizione chiara: per trattare serve un’offerta piena, considerata “irrinunciabile”, nell’ordine dei 30–35 milioni. La posizione frena l’asse con la Juventus, che al momento non va oltre il prestito con diritto di riscatto, soluzione non gradita ai nerazzurri. Il confronto resta quindi in stallo. Nel frattempo si apre un’alternativa estera. Dalla Turchia filtra un interesse concreto del Galatasaray, pronto a inserirsi se le distanze tra Inter e Juve non si ridurranno. Il dossier è caldo e potrebbe accelerare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Frattesi, l’Inter fa muro: no al prestito, prezzo fissato Leggi anche: Calciomercato Inter, la Juve spinge per Frattesi: fissato il prezzo Leggi anche: Frattesi Juve, l’Inter ha fissato il prezzo: ma occhio a questa soluzione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter, Frattesi verso il Fenerbahçe: ecco cosa manca. E Calhanoglu… - Davide Frattesi spinge per lasciare l’Inter, proprio come già accaduto nel gennaio 2025, quando eme ... msn.com

Frattesi in uscita , Inter e Galatasaray discutono sulle condizioni dell'obbligo di riscatto. Intesa o buco nell'acqua x.com

Frattesi in Turchia Si tratta Il Galatasaray vuole Davide Frattesi e ha già offerto all'Inter un prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro e che potrebbe diventare obbligatorio a determinate condizioni. L'Inter sta valutand - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.