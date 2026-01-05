Frattesi l’aggiornamento lascia di stucco | Galatasaray in pressing ma lui ha una preferenza Lo scenario

Frattesi, attualmente in uscita dall’Inter, sta attirando l’attenzione del mercato. Nonostante il pressing del Galatasaray, il centrocampista avrebbe una preferenza per la Juventus in caso di trasferimento. La situazione si evolve e rappresenta un punto di interesse per le prossime settimane, segnando un possibile cambiamento nel panorama delle trasferte di mercato del calciomercato italiano.

Inter News 24 Frattesi, centrocampista in uscita dall’Inter, preferirebbe la destinazione Juventus in caso di addio ai nerazzurri: Galatasaray in pressing. Il mercato di riparazione dell’Inter potrebbe accendersi improvvisamente con una cessione eccellente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il Galatasaray avrebbe rotto gli indugi per Davide Frattesi, presentando una proposta economica di altissimo profilo che sta facendo riflettere seriamente la dirigenza di Viale della Liberazione. Frattesi, i numeri dell’offerta: 35 milioni totali sul tavolo. Il club turco è pronto a fare sul serio e avrebbe già delineato i contorni dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Prepariamoci insieme a Genoa-Inter, match in programma domenica pomeriggio. Le ultime e la probabile formazione, con un aggiornamento dall'infermeria nerazzurra. Spazio anche al futuro di Frattesi.