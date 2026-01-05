Frattesi Juve si complica | il Galatasaray presenta la giusta offerta all’Inter Ma il giocatore…

L’interesse del Galatasaray per Davide Frattesi sembra aver complicato la trattativa tra Juventus e Inter. Secondo fonti di mercato, il club turco avrebbe presentato un’offerta convincente all’Inter, rendendo più difficile il trasferimento del centrocampista. La situazione potrebbe influenzare le decisioni future del giocatore e delle società coinvolte, mentre si attendono sviluppi ufficiali che chiariscano il proseguimento della trattativa.

L’operazione Frattesi Juve si complica: a quanto pare il Galatasaray ha presentato la giusta offerta all’Inter. Ma il giocatore intanto.. Il futuro di Davide Frattesi accende il mercato della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Galatasaray avrebbe presentato una proposta ufficiale all’Inter: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 30 milioni per il diritto di riscatto. Sebbene le cifre possano convincere il club nerazzurro, resta da superare la volontà del calciatore. Nella testa del centrocampista italiano, infatti, c’è solo la Juventus, destinazione preferita per proseguire la carriera ad alti livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve si complica: il Galatasaray presenta la giusta offerta all’Inter. Ma il giocatore… Leggi anche: Frattesi Juve, allo studio l’offerta giusta per l’Inter: due strade percorribili. La strategia bianconera Leggi anche: Assalto Galatasaray a Frattesi: pronta maxi offerta all’Inter La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Colpo di scena Frattesi, altro che Juve: ultim’ora da Sky; Centrocampo, caso Frattesi, ma anche Tonali e Rodriguez; CdS - Frattesi, Fenerbahçe meno complicato della Juventus ma non scalda l'ex Sassuolo. Il punto. Frattesi-Galatasaray, cifre giuste per l’Inter: nella sua testa c’è la Juve. Asllani… - Il punto della situazione sul centrocampo nerazzurro e la possibilità uscita di Frattesi: ecco come stanno le cose ... msn.com

Accomando: "Frattesi-Galatasaray, trattativa spedita" - Su X il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando ha aggiornato sul futuro di Frattesi, accostato alla Juventus: "Frattesi- tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, Frattesi e Tonali: che sta succedendo tra Galatasaray e Chelsea - Inserimento del club turco nella corsa al centrocampista dell'Inter: sarà decisiva la volontà del giocatore. tuttosport.com

La Juventus non abbandona la pista Frattesi Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juve resta una destinazione gradita al giocatore, mentre i nerazzurri non sono ancora riusciti a chiudere neanche l’accordo con il Galatasaray Sul piatto 35 mili - facebook.com facebook

#Frattesi alla #Juventus Sentite #Balzarini x.com

