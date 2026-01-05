Frattesi Juve brutte notizie | il giocatore ha aperto a questa destinazione

Da juventusnews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le indiscrezioni di mercato, emergono nuovi dettagli sulla possibile destinazione di Frattesi. Il centrocampista ha infatti manifestato apertura verso un trasferimento alla Juventus, suscitando interesse tra i tifosi e i media. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero delineare il prossimo passo nella carriera del giocatore e la strategia della società bianconera.

per il futuro. Nuovi contatti con quel club estero. Il mercato invernale si scalda con l’improvvisa offensiva del  Galatasaray  per  Davide Frattesi. Il club turco, riporta Sky Sport, ha avviato nuovi e concreti contatti per assicurarsi le prestazioni del centrocampista nerazzurro, classe ’99, con l’obiettivo di fornire un innesto di qualità al tecnico Okan Buruk. Frattesi è anche un obiettivo della Juventus. I dettagli della stagione e l’apertura al trasferimento. Nonostante il valore tecnico del giocatore, lo spazio trovato sotto la gestione di Cristian Chivu è stato limitato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

frattesi juve brutte notizie il giocatore ha aperto a questa destinazione

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, brutte notizie: il giocatore ha aperto a questa destinazione

Leggi anche: Calciomercato Inter, svolta nel caso Frattesi! Il giocatore ha deciso su una destinazione e adesso si può chiudere con questa pista

Leggi anche: Frattesi Juve può decollare: i bianconeri registrano i segnali dell’agente, il giocatore non chiuderebbe alla destinazione! Le novità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, tegola Neres: trauma distorsivo alla caviglia contro la Lazio; Juve, brutte notizie per Spalletti: non rientra per il Lecce; Juventus, Spalletti fa i conti con le assenze: Conceição si ferma, Kelly non al meglio.

frattesi juve brutte notizieFrattesi-Juve, missione possibile? L’indiscrezione attuale sulla trattativa tra bianconeri e l’Inter - Juve si candida a essere uno dei temi caldi del prossimo mercato di gennaio. calcionews24.com

frattesi juve brutte notizieJuventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter - Calciomercato Juventus, Spalletti spinge per Tonali ma il centrocampista dichiara il suo amore per il Newcastle. sport.virgilio.it

frattesi juve brutte notizieFrattesi alla Juventus: blitz immediato e offerta pronta, la verità su Thuram! - Il centrocampista dell’Inter, alla luce dei nemmeno 500 minuti giocati fin qui, è pronto a preparare le valigie già in q ... fantamaster.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.