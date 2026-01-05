Frattesi Juve brutte notizie | il giocatore ha aperto a questa destinazione

Dopo le indiscrezioni di mercato, emergono nuovi dettagli sulla possibile destinazione di Frattesi. Il centrocampista ha infatti manifestato apertura verso un trasferimento alla Juventus, suscitando interesse tra i tifosi e i media. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero delineare il prossimo passo nella carriera del giocatore e la strategia della società bianconera.

per il futuro. Nuovi contatti con quel club estero. Il mercato invernale si scalda con l'improvvisa offensiva del Galatasaray per Davide Frattesi. Il club turco, riporta Sky Sport, ha avviato nuovi e concreti contatti per assicurarsi le prestazioni del centrocampista nerazzurro, classe '99, con l'obiettivo di fornire un innesto di qualità al tecnico Okan Buruk. Frattesi è anche un obiettivo della Juventus. I dettagli della stagione e l'apertura al trasferimento. Nonostante il valore tecnico del giocatore, lo spazio trovato sotto la gestione di Cristian Chivu è stato limitato.

Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter - Calciomercato Juventus, Spalletti spinge per Tonali ma il centrocampista dichiara il suo amore per il Newcastle. sport.virgilio.it

Frattesi alla Juventus: blitz immediato e offerta pronta, la verità su Thuram! - Il centrocampista dell’Inter, alla luce dei nemmeno 500 minuti giocati fin qui, è pronto a preparare le valigie già in q ... fantamaster.it

C’è davvero qualcuno che pensa che alla #Juventus si mettano davanti a un computer, inseriscano dei parametri e l’algoritmo poi indichi i nomi dei calciatori da prendere. E tra i nomi fatti dall’algoritmo vengono fuori #Chiesa e #Frattesi x.com

Spalletti convinto, modulo Juve deciso: il precedente con Frattesi è un segnale - facebook.com facebook

