Frattesi irrompe Sky | Il centrocampista ha aperto al Galatasaray

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha recentemente aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray durante la sessione invernale di calciomercato. La trattativa, ancora in fase embrionale, suscita interesse tra le parti coinvolte, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La decisione potrebbe influenzare la composizione della rosa nerazzurra nel prosieguo della stagione.

Frattesi. Davide Frattesi potrebbe lasciare l’ Inter nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray, club che segue con grande attenzione le sue prestazioni e che già in passato aveva mostrato interesse concreto. Il Galatasaray, nonostante le smentite arrivate dal tecnico Okan Buruk dopo la vittoria contro il Trabzonspor, resta fortemente interessato. La dirigenza turca ha già delineato le condizioni economiche dell’eventuale operazione, evidenziando come il club sia pronto a muoversi in maniera decisa se si presentasse l’occasione giusta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Frattesi Inter, irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia: il giocatore avrebbe già… Leggi anche: Frattesi Juve più che una semplice idea: feeling reciproco, il centrocampista ha già aperto all’addio all’Inter! Sullo sfondo quattro alternative La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Galatasaray vuole Frattesi: il giocatore riflette. Formula e dettagli dell'affare; Frattesi Juve il Galatasaray ora fa sul serio | trattativa in corso con l’Inter i turchi hanno avanzato questa proposta! I dettagli. Sky – Frattesi non ha ancora aperto al Galatasaray. Cancelo, valutazioni Inter - Il canale satellitare fa il punto sulle trattative che riguardano l'Inter: in uscita Frattesi che vorrebbe più spazio e in entrata Cancelo ... msn.com

Sky – Assalto Galatasaray a Frattesi, Inter già d’accordo. E c’è una novità sul giocatore - Il club turco fa sul serio per il centrocampista nerazzurro e prepara l'assalto: ecco come stanno le cose e la posizione dell'Inter ... msn.com

Il Galatasaray irrompe su Davide Frattesi: il giocatore riflette, l'Inter pretende l'obbligo di riscatto. Quanto incasserebbero i nerazzurri? - Per la seconda sessione consecutiva il Galatasaray pensa a un giocatore dell'Inter per rinforzare la propria squadra ... eurosport.it

Il #Galatasaray irrompe su #Frattesi Pronta offerta da 20 milioni di euro, anche se l'#Inter ne chiede 35 Dialoghi in corso tra le parti per giungere ad un accordo. Il calciatore avrebbe già aperto al trasferimento visto il ricco ingaggio propostogli dai turchi L - facebook.com facebook

#Frattesi sempre più lontano dall' #Inter Il #Galatasaray prepara l'assalto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.