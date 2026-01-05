Davide Frattesi ha manifestato la volontà di trasferirsi al Galatasaray, aprendo uno scenario di mercato che coinvolge anche l'Inter. Sul tavolo ci sarebbe un maxi ingaggio per il giocatore, mentre la società nerazzurra valuta attentamente la proposta. La trattativa rappresenta un passaggio importante nel calciomercato di questa fase, con le parti che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il mercato inizia a muovere davvero le acque anche in casa Inter. Nelle ultime ore si è aperto uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava solo una suggestione: Davide Frattesi ha dato la propria disponibilità a un trasferimento al Galatasaray. Un segnale chiaro, che cambia il peso specifico dell’operazione. La svolta: Frattesi dice sì. Al netto delle smentite di rito e delle frenate pubbliche, da Milano a Istanbul qualcosa si muove davvero. Secondo quanto filtra, Frattesi non ha posto veti all’ipotesi turca. Un’apertura significativa, che rende la sua eventuale uscita dall’Inter una pista concreta in questa finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Frattesi apre al Galatasaray: maxi ingaggio sul tavolo, l'Inter valuta

