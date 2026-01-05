Fratta Terme sogna un’impresa bis A differenza del match di andata la Spal non ci sottovaluterà più E ora avrà anche giocatori diversi

A Fratta Terme, frazione di 1.500 anime nel comune di Bertinoro, il ricordo di quel pomeriggio di fine agosto allo stadio Mazza è scolpito nella memoria della gente e lo resterà per sempre. Enrico Malandri ha ancora negli occhi il gol della vittoria realizzato a tempo scaduto sotto la curva Ovest, e pur sapendo che ripetersi sarà molto difficile non nega di sognare di rifilare un altro sgambetto alla Spal. "È stata un'impresa storica, di quelle da raccontare ai nipotini – ricorda l'allenatore del Fratta Terme –. Impreziosita da una cornice di pubblico da serie B, con quasi 6mila spettatori che certo si aspettavano una partita diversa.

