Fratoianni Avs | Aggressione di Trump al Venezuela è atto criminale Una vergogna – Il video

L’episodio recentemente riferito riguarda un’azione considerata da molti come un atto criminale. Le dichiarazioni di Fratoianni sottolineano la gravità di quanto accaduto, evidenziando come la giustificazione di tali comportamenti possa offendere l’intelligenza degli italiani. È importante analizzare con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, mantenendo un approccio sobrio e obiettivo nel rispetto delle fonti e delle posizioni ufficiali.

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2026 “L’aggressione di Trump al Venezuela è un atto criminale. Chi lo giustifica come Giorgia Meloni offende l’intelligenza degli italiani e anche la sua. Una vera vergogna”. Così Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra in una video-dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Umbria, Barcaioli contro Trump: "Atto gravissimo, il Governo Meloni condanni subito l'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela" Leggi anche: Manovra, Fratoianni (Avs): Una fregatura, nessuna risposta alle necessità degli italiani – Il video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Attacco Usa in Venezuela, Schlein e Conte: Aggressione di Trump viola diritto internazionale; Le reazioni dei partiti politici italiani all'attacco in Venezuela. Meloni: «Legittimo intervento difensivo». Schlein: «È una posizine grave». E Conte: «Aggressione»; Fratoianni (Avs): Aggressione di Trump al Venezuela è atto criminale. Una vergogna; Elly Schlein: Azione di Trump in Venezuela viola diritto internazionale. Fratoianni (Avs): Aggressione di Trump al Venezuela è atto criminale. Una vergogna - (Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2026 “L’aggressione di Trump al Venezuela è un atto criminale. la7.it

