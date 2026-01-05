Francia cyberbullismo contro Brigitte Macron | condannati i 10 imputati

Il tribunale di Parigi ha condannato dieci cittadini francesi per cyberbullismo e diffamazione nei confronti di Brigitte Macron, ritenendo responsabili della diffusione online di false teorie sulla sua identità. Gli imputati, accusati di cyberbullismo a sfondo sessista, hanno ricevuto pene fino a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale. La sentenza sottolinea l'importanza di contrastare comportamenti online diffamatori e discriminatori.

I dieci cittadini francesi finiti a processo per aver diffuso online la teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe un uomo, e dunque accusati di cyberbullismo a sfondo sessista, sono stati tutti ritenuti colpevoli: il tribunale di Parigi ha inflitto agli imputati condanne fino a otto mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena. Tra gli elementi contestati anche i post che accusavano la premiere dame di pedofilia, vista la differenza di 24 anni di età con il marito Emmanuel.

Brigitte Macron e il processo per cyberbullismo: "Non si gioca con la genealogia" - C'è attesa per il pronunciamento del tribunale di Parigi su un caso che coinvolge 10 persone accusate di cyberbullismo ai danni della first lady francese Brigitte Macron. repubblica.it

Francia, dieci persone a processo per cyberbullismo contro Brigitte Macron - Si tratta dell'ultimo caso scatenato da una fake news transfobica diffusa per anni contro la first lady da utenti di Internet in Francia e all'estero A partire da lunedì pomeriggio, otto uomini e due ... it.euronews.com

