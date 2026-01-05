Un tribunale di Parigi ha condannato 10 individui per atti di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron. La decisione evidenzia la serietà con cui il sistema giudiziario affronta i comportamenti online offensivi nei confronti di figure pubbliche. Questo caso sottolinea l’importanza di rispettare le norme di comportamento sul web e di tutelare la reputazione di persone coinvolte in ambiti pubblici e privati.

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone con l’accusa di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron. La vicenda fa riferimento ad alcune frasi “degradanti, offensive e maliziose” rivolte online alla first lady francese. I 10 imputati – 8 uomini e 2 donne – sono accusati di aver espresso nei confronti della première dame affermazioni tendenziose sul suo genere sessuale. E hanno attribuito la sua differenza di età con il marito a un fenomeno di pedofilia. Diversi di loro hanno dichiarato alla Corte che i loro commenti erano intesi come umoristici o satirici. Ora rischiano pene che vanno da un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, 10 condanne per cyberbullismo contro Brigitte Macron: cosa è successo

Leggi anche: Brigitte Macron, 10 condanne per cyberbullismo contro la first lady francese

Leggi anche: Francia, cyberbullismo contro Brigitte Macron: condannati i 10 imputati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Francia, 10 condanne per cyberbullismo contro Brigitte Macron.

In Francia 10 condanne per cyberbullismo contro Brigitte Macron: cosa è successo | La videoscheda - (LaPresse) Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone con l'accusa di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron. msn.com