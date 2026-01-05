Francesca Tocca cade in passerella | il video diventa virale e scoppia il gossip con Totti

All'inizio del 2026, Francesca Tocca ha attirato l'attenzione dopo essere caduta durante una passerella. Il video della scena è diventato virale, generando discussioni e gossip, anche legati a Totti. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questo episodio, che ha segnato l'inizio dell’anno con un incidente imprevisto e molto commentato nel mondo dello spettacolo.

L’inizio del 2026 di Francesca Tocca tra una caduta spettacolare e voci bollenti su Totti. Ecco gli ultimi aggiornamenti Inizia il 2026 e Francesca Tocca lo fa. con un volo spettacolare! Ma non sul palco, bensì giù dalle scale, durante una sfilata. La ballerina professionista di Amici ha condiviso tutto sui social: il momento esatto in cui perde l’equilibrio e finisce lunga distesa, elegantissima, tra le risate del pubblico. Nessuna ferita, solo tanto autoironia. “Mago Silvan, spostate”, commenta lei con il sorriso, trasformando la caduta in un momento virale. Anche il suo ex Raimondo Todaro si unisce allo scherzo, piazzando un’emoji divertita sotto il video. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Francesca Tocca cade in passerella: il video diventa virale e scoppia il gossip con Totti Leggi anche: Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Esplode il gossip Leggi anche: “Francesca Tocca…”. L’inaspettato gossip bomba su Francesco Totti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Francesca Tocca, rovinosa caduta a un evento (video): la reazione dell’ex Todaro - Capitombolo per Francesca Tocca durante una sfilata, la danzatrice ha perso l'equilibrio scendendo le scale: la reazione dell'ex Todaro ... msn.com

Francesca Tocca, chi è la ballerina ospite ad Amici 25/ Il nuovo fidanzato dopo la rottura con Todaro - Francesca Tocca ospite ad Amici 25: la carriera della ballerina e la sua nuova vita dopo la separazione da Raimondo Todaro Francesca Tocca, nata a Catania il 24 luglio 1989, è una ballerina ... ilsussidiario.net

