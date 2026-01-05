Fra la dottrina Donroe e la crisi del multilateralismo l’Europa esca dalla modalità bella addormentata

L’Europa si trova di fronte a un momento di riflessione tra la dottrina Donroe e la crisi del multilateralismo. Gli ultimi eventi, come le azioni di Donald Trump e l’arresto di Nicolás Maduro, hanno interrotto il silenzio delle istituzioni europee, evidenziando la necessità di una posizione più decisa e coordinata. È tempo che l’Europa esca dal suo “sonno tranquillo” per affrontare con consapevolezza le sfide globali.

L’ultimo scossone di Donald Trump, l’arresto di Nicolas Maduro – presidente-dittatore del Venezuela e colonna occidentale dell’asse Cina-Iran-Russia – è giunto come un bombone di inizio anno ad “infastidire” il lungo letargo delle gerarchie politiche europee e di certi governi partner dell’Italia. Parliamo del sonno di tanti che non intendono prendere atto del grande movimento che sta attraversando il mondo: il ritorno degli imperi. Un moto della storia rispetto al quale continuare a sventolare esclusivamente il vessillo del multilateralismo, senza assumere alcuna postura operativa complementare, rappresenta al massimo un esorcismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

