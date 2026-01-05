A meno di un mese dall’evento Royal Rumble 2026 a Riyadh, sono state diffuse le prime immagini della fase di costruzione del palco. Le foto, condivise oggi, 5 gennaio, mostrano i lavori in corso e offrono un primo sguardo all’allestimento dell’importante spettacolo di wrestling. Questa anticipazione permette di seguire da vicino i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

A meno di un mese dalla Royal Rumble 2026, le prime immagini della costruzione del palco hanno iniziato a circolare online nella giornata di oggi, 5 gennaio. Le foto mostrano i lavori in fase iniziale alla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, dove la WWE terrà il suo Premium Live Event sabato 31 gennaio. Dalle immagini si possono notare le impalcature già posizionate e gli operai al lavoro sul sito. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan è la struttura apparentemente priva di copertura: l’arena sembra essere a cielo aperto, elemento che ha generato curiosità su come la federazione gestirà uno degli incontri più caotici del suo calendario in un ambiente di questo tipo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Royal Rumble 2026, prime immagini della costruzione del palco a Riyadh

