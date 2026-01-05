Forza Italia risponde a Gabriella Corsaro | Oltretorrente al centro delle politiche comunali ? E' sommerso da rifiuti e insicurezza

Forza Italia risponde alle affermazioni di Gabriella Corsaro sull’Oltretorrente, evidenziando che, se quanto descritto fosse vero, il quartiere sarebbe uno dei più sicuri e vivaci d’Europa. La discussione si inserisce nel contesto delle politiche comunali e delle percezioni sulla qualità della vita nel quartiere, invitando a una riflessione più approfondita sulla realtà locale.

Abruzzo. Sanità privata, Paolucci risponde alle 6 domande di Forza Italia - E con una nota ufficiale l’assessore alla Salute risponde alle 6 domande poste dal consigliere di Forza Italia e presidente della Commissione di ... quotidianosanita.it

Manovra, FI alza la voce: "No a incrementi di tasse sugli affitti brevi. Lavorare sull'Irap e sulle spese per l'assistenza" - "Non ci sembra affatto equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute" "L'impianto complessivo del provvedimento lo condividiamo in pieno visto che è stato votato dall'intero Consiglio dei ... affaritaliani.it

Una nota del consigliere regionale e segretario cittadino di Forza Italia - facebook.com facebook

Manovra, politica internazionale, Forza Italia. Ne parlo oggi in un’intervista con Il Messaggero. x.com

