Forbidden fruit 2 replica puntata del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 5 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. In questa puntata, Ender scopre che Kaya ha fatto un test del DNA per verificare se Erim è suo figlio. La puntata offre nuove rivelazioni e sviluppi nella trama, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla vicenda dei protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 5 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender scopre che Kaya ha effettuato un test del DNA per sapere se Erim è suo figlio. Il test conferma che Kaya non è il padre biologico. Ender lo accusa di aver usato sia lei che il figlio per i suoi scopi e gli proibisce di vedere Erim. Mustafa cerca una sistemazione in città e si imbatte per caso in Gulsum che gli offre una stanza in cui ospitarlo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 125 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

