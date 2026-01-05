Fondi per strutture sportive | finanziato impianto indoor nella frazione di Castiglione d’Otranto

Il Comune di Andrano ha ricevuto un finanziamento di 1,4 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor nella frazione di Castiglione d’Otranto. Questa iniziativa, unica in Puglia e nella provincia di Lecce, mira a promuovere l’attività sportiva e migliorare le strutture locali, offrendo un’opportunità di crescita e sviluppo per la comunità.

ANDRANO - Il Comune di Andrano, unico Comune in Puglia e della provincia di Lecce, ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 400 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor nella frazione di Castiglione d'Otranto.L'importante contributo è arrivato alla fine dell'anno.

