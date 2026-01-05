Fondazione Bentegodi buon inizio di stagione per le ragazze del nuoto artistico
La squadra Ragazze della Fondazione Bentegodi ha inaugurato la stagione di nuoto artistico con una performance collettiva positiva negli esercizi obbligatori, dimostrando impegno e crescita.
La categoria Ragazze del nuoto artistico della Fondazione Bentegodi ha aperto la stagione agonistica con una buona prova collettiva negli esercizi obbligatori. Nella prima tappa del Campionato Regionale, andata in scena a Campodarsego, la spedizione veronese ha confermato il valore di un gruppo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Nuoto artistico, esordio positivo per le Ragazze della Fondazione Bentegodi; Tuffi, fine dell'anno da incorniciare per la Fondazione Bentegodi.
