Foligno non dimentica | cerimonia in ricordo del partigiano Francesco Innamorati
A Foligno, domenica 4 gennaio, si è svolta una cerimonia commemorativa al Cimitero monumentale in ricordo di Francesco Innamorati, partigiano ucciso dai nazisti nel 1944. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla memoria storica della città e sul sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà.
Nella mattinata di domenica 4 gennaio, al Cimitero monumentale di Foligno è stato ricordato il partigiano Francesco Innamorati, ucciso alle porte della città il 4 gennaio 1944 dai nazisti.A ricordarne la figura, durante l’iniziativa, Angelo Scatena, responsabile di zona della Cgil di Foligno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
