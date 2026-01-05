Foligno non dimentica | cerimonia in ricordo del partigiano Francesco Innamorati

A Foligno, domenica 4 gennaio, si è svolta una cerimonia commemorativa al Cimitero monumentale in ricordo di Francesco Innamorati, partigiano ucciso dai nazisti nel 1944. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla memoria storica della città e sul sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà.

Domenica 4 gennaio 2026 S. Angela da Foligno; S. Elisabetta A. Seton; Ss. Ermete e Caio 2.a dopo Natale Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. + Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-18 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.