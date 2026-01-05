Foligno l’ultimo arrivato porta a casa il pari

Nel match tra Montevarchi e Foligno, le due squadre si sono lasciate con un pareggio. La partita, disputata secondo il modulo 3-5-2, ha visto entrambe le formazioni impegnate in una gara equilibrata. Entrambe hanno dimostrato determinazione e organizzazione, portando a casa un risultato che mantiene entrambi in corsa nel campionato. Questo incontro rappresenta un punto di svolta nel percorso delle rispettive squadre, offrendo spunti di riflessione e miglioramento.

