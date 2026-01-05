Foligno l’ultimo arrivato porta a casa il pari
Nel match tra Montevarchi e Foligno, le due squadre si sono lasciate con un pareggio. La partita, disputata secondo il modulo 3-5-2, ha visto entrambe le formazioni impegnate in una gara equilibrata. Entrambe hanno dimostrato determinazione e organizzazione, portando a casa un risultato che mantiene entrambi in corsa nel campionato. Questo incontro rappresenta un punto di svolta nel percorso delle rispettive squadre, offrendo spunti di riflessione e miglioramento.
MONTEVARCHI FOLIGNO MONTEVARCHI 3-5-2: Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly; Casagni (14’ st Bocci), Nannini, Galeota (26’ st Lovari), Mattei (28’ st Kondaj), Bassano; Mencagli (14’ st Rosini), Tommasini (46’ st Galastri). A disp.: Failli, Bigazzi, Cocci, Tatti. All.: Marmorini. FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Grea (40’ st Cottini), Sbraga, Falasca; Settimi (32’ st Ferrara), Ceccuzzi (43’ st Della Spoletina), Pellegrini (21’ st Sylla): Khribech, Tomassini (24’ pt Manfredi), Pupo Posada. A disp.: Mazzoni, Bosi, Marchetti, Caccavale. All.: Manni. Arbitro: Ambrosino di Nola (assistenti: Amatore di Bergamo – Bergamaschi di Bergamo). 🔗 Leggi su Lanazione.it
