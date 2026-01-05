Foggia-Catania 1-1 | le pagelle dei rossoneri
Di seguito le pagelle dei giocatori del Foggia nella partita contro Catania terminata 1-1. La valutazione tiene conto delle prestazioni individuali e della partecipazione collettiva, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della gara.
FOGGIA (4-3-3) Perucchini 6,5; Buttaro 6 Minelli 6 Rizzo 7 Morelli 6 (30'st Castaldi); Oliva 6,5 Garofalo 6 Castorri 6 (30'st Nocerino 6); Winkelmann 6 (39'st Petermann s.v.) Bevilacqua 7 (41'st Fossati s.v.) D'Amico 7. A disposizione: Magro, Borbei, Sylla, Staver, Agnelli, Pellegrino. Allenatore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Catania, solo un pareggio a Foggia: 1-1 allo Zaccheria, occasione sprecata; Eurogol di Bevilacqua, poi un autogol salva il Catania: il Foggia blocca la capolista; Catania, occasione persa allo Zaccheria per fare punti: è 1-1 contro il Foggia. Le pagelle; Serie C, Foggia-Catania 1-1: un punto a testa allo Zaccheria.
DIRETTA/ Foggia Catania (risultato finale 1-1): parità allo “Zaccheria”! (4 gennaio 2026) - Diretta Foggia Catania streaming video tv, oggi 4 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net
Catania di rimonta a Foggia, 1-1: i rossoazzurri non brillano - Nella ripresa, Toscano manda subito in campo Corbari al posto dell’ammonito Quaini ma sono i padroni di casa a mostrarsi più coraggiosi. livesicilia.it
Foggia-Catania 1-1 (risultato finale) - Allo stadio “Pino Zaccheria” il 20° turno del campionato di Serie C – Sky Wifi, girone C propone un confronto dal peso specifico rilevante tra un Foggia in cerca di continuità e un Catania che viaggia ... calciofoggia.it
L'editoriale di Max Licari: Il Catania non s...Foggia il suo abito migliore.... Chi storce il naso per l’1-1 di Foggia ha ragione su una cosa: il #Catania oggi è stato in tono minore. E infatti, per Licari, il pareggio è il risultato più onesto. Perché allo “Zaccheria” i rossa - facebook.com facebook
Foggia Catania 1-1 65' Pareggio dei rossazzurri: autorete di Buttaro sulla conclusione di Jiménez! #CataniaFC x.com
