Focene la solita vittima degli allagamenti

Focene, nel comune di Fiumicino, si confronta nuovamente con problemi di allagamenti a causa delle intense precipitazioni degli ultimi giorni. Le strade si sono trasformate in aree sommerse e i tombini non sono riusciti a contenere l’acqua, causando disagi alla viabilità e alle attività locali. Questa situazione si ripete, evidenziando la necessità di interventi strutturali per migliorare la gestione delle acque meteoriche in zona.

Fiumicino, 5 gennaio 2026 – Strade che sembrano piscine e tombini come fontanelle: il maltempo che in queste ultime ore si è abbattuto sul litorale non ha risparmiato Focene che, puntualmente, è vittima di allagamenti. Le abbondanti piogge hanno, infatti, creato disagi sulle strade e nelle abitazioni. Per i residenti, però, non si tratta di una sorpresa. È una situazione che si ripete da tempo, forse troppo, e che puntualmente si ripresenta ad ogni ondata di maltempo. A essere maggiormente colpita è in particolare la zona nord di Focene, dove negli anni i cittadini si sono trovati più volte prigionieri nelle proprie abitazioni, impossibilitati a uscire a causa delle strade completamente allagate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

