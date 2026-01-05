Flavio Ubirti e Nicole Belloni proseguono la loro relazione anche dopo la scelta di Flavio a Uomini e Donne. La decisione ha suscitato interesse tra i follower e continua a essere oggetto di discussione. Nonostante le aspettative, i due sembrano voler dare continuità al loro percorso, mantenendo un atteggiamento riservato e rispettoso delle dinamiche vissute nel programma.

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne ha sorpreso gran parte del pubblico e continua a far discutere anche dopo le registrazioni. L’ex tentatore di Temptation Island, diventato tronista, ha deciso di lasciare il programma insieme a Nicole Belloni, ribaltando i pronostici che vedevano Martina Cardamone come favorita. La puntata con la scelta, registrata il 15 dicembre 2025, andrà in onda nel corso di gennaio 2026, ma nel frattempo iniziano ad emergere i primi segnali su come stia procedendo la relazione. Una scelta maturata lontano dai riflettori Il percorso di Flavio Ubirti sul trono è stato segnato da dubbi, riflessioni e confronti intensi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Flavio Ubirti e Nicole Belloni, la relazione continua dopo la scelta

Leggi anche: Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta: cosa succede davvero

Leggi anche: Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le cose

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni: come procede dopo la scelta?; Uomini e Donne, Flavio e Nicole verso la rottura: prime indiscrezioni sulla coppia | Che scoppia; Uomini e Donne: come va la storia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la Scelta; Uomini e Donne, lutto per Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti.

Uomini e Donne, Flavio e Nicole si sono già lasciati? Come procede - La scelta non è ancora arrivata in onda, ma i rumors corrono insistenti sulla coppia: tra distanza, feste e dubbi sulla durata della loro relazione. anticipazionitv.it