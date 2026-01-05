Flavio Briatore l’ossessione su Crans-Montana | Sfortuna? È omicidio Cosa pensa sui controlli in Italia e gli show con le fontanine nei suoi locali
Flavio Briatore commenta con fermezza l’incidente di Crans-Montana, definendolo un vero e proprio omicidio. La sua opinione si estende anche ai controlli in Italia e alle recenti iniziative nei suoi locali, come gli show con le fontanine. In questo contesto, Briatore esprime il suo punto di vista su sicurezza e responsabilità, sottolineando l’importanza di prevenire tragedie simili in futuro.
Flavio Briatore non usa giri di parole per commentare il rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana che ha ucciso 40 giovani. In un’intervista a Il Giornale, l’imprenditore piemontese che possiede locali in tutto il mondo respinge con forza ogni attenuante: «Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio». Secondo Briatore, quanto accaduto nella notte di San Silvestro è il risultato di negligenze inaccettabili che lo tormentano: «Questo pensiero mi ossessiona, come ha fatto un locale come quello ad ottenere la licenza? Chi ha esaminato le domande? Chi ha controllato? Vorrei una risposta a queste domande». 🔗 Leggi su Open.online
