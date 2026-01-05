Fiumicino incendio nella notte | in fiamme lo stabilimento Dadaumpa

Nella notte a Fiumicino, un incendio ha interessato lo stabilimento Dadaumpa. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando conseguenze più gravi. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presenti le autorità competenti per le verifiche del caso e per garantire la sicurezza delle aree circostanti.

Fiumicino, 5 gennaio 2025 – Fiamme nella notte a Fiumicino dove un incendio è divampato presso lo stabilimento Dadaumpa. Il rogo si sarebbe sviluppato all’una circa, p er poi propagarsi a tutta la struttura situata nell’ex Piazzale Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento.  Un intervento complesso, reso particolarmente difficoltoso dall’elevata quantità di materiale in legno che ha favorito la rapida diffusione delle fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Saranno le successive indagini a fare chiarezza su quanto accaduto e a stabilire l’origine del rogo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

