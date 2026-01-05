Firenze Parco degli Animali | via all’ampliamento

Il Parco degli Animali di Firenze si prepara ad ampliare le sue strutture grazie a un finanziamento di 580mila euro, provenienti da un lascito testamentario di una cittadina fiorentina. Questo intervento mira a migliorare gli spazi e i servizi offerti, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità locale. L’ampliamento rappresenta un passo importante per la comunità e per la promozione della conservazione ambientale nella città.

Grazie a 580mila euro che derivano da un generoso lascito testamentario di una cittadina fiorentina

Firenze, via all'ampliamento del Parco degli Animali - Il Parco degli Animali di Firenze cresce, e lo farà con 12 nuovi box per cani, che si aggiungo ai 54 già esistenti, grazie soprattutto ad un importante lascito di quasi 600. corrierefiorentino.corriere.it

