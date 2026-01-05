Firenze | muore a Careggi 25enne senza fissa dimora L’ultima volontà | donare gli organi
A Firenze, un giovane senza fissa dimora di 25 anni è deceduto all’ospedale di Careggi, due settimane dopo essere stato trovato sotto un ponte. Nonostante le circostanze difficili, la sua ultima volontà è stata quella di donare gli organi, offrendo così una speranza di vita ad altri. Una tragica vicenda che si conclude con un gesto di generosità.
Una storia finita male, ma con un risvolto positivo: un 25enne senza fissa dimora, raccolto due settimane fa dai soccorritori sotto un ponte di Firenze, è morto all'ospedale di Careggi. Ma prima di perdere conoscenza ha lasciato una sorte di testamento: la donazione dei suoi organi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
