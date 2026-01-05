Firenze 25enne senzatetto muore dopo settimane di coma | rispettata la sua scelta di donare gli organi

A Firenze, un giovane di 25 anni, trovato in arresto cardiaco sotto un ponte, è deceduto dopo più di due settimane di coma. La sua famiglia ha rispettato la volontà del ragazzo, donando gli organi. Questa decisione testimonia un gesto di generosità in un momento difficile, offrendo speranza e aiuto ad altre persone in attesa di trapianto.

È morto dopo oltre due settimane di coma il giovane di 25 anni trovato in arresto cardiaco sotto un ponte di Firenze. Il ragazzo, originario di Arezzo e senza fissa dimora, era stato ricoverato nell’ospedale Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi in condizioni disperate, dopo un prolungato periodo senza ossigeno al cervello. Secondo quanto ricostruito, l’arresto cardiaco sarebbe stato causato da un’overdose. Soccorritori e forze dell’ordine avevano tentato di rianimarlo sul posto prima del trasferimento d’urgenza in ospedale, dove il giovane era stato intubato e mantenuto in vita artificialmente. 🔗 Leggi su Lortica.it

