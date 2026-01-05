Firenze 25enne senza fissa dimora perde la vita | i suoi organi saranno donati

A Firenze, un giovane di 25 anni senza fissa dimora è deceduto dopo un lungo coma seguito a un’overdose. Secondo quanto emerso, la sua volontà era quella di donare gli organi, che saranno utilizzati per salvare altre vite. La vicenda evidenzia l’importanza della donazione e le sfide legate alle persone senza dimora. Questo articolo, tratto da Il Difforme, fornisce dettagli sulla tragica vicenda.

A causa di un'overdose un 25enne senza fissa dimora è morto, dopo giorni di coma è stato dichiarato morto e i suoi organi verranno donati: com'era sua volontà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

