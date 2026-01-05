Fiorentina | Paratici slitta l’arrivo Impegni col Tottenham

Fabio Paratici, atteso alla Fiorentina per assumere il ruolo di dirigente dell'area tecnica, ha posticipato il suo arrivo previsto per oggi, 5 gennaio 2026. La decisione è legata a impegni precedenti con il Tottenham, che richiedono la sua presenza. La società toscana conferma comunque l'accordo e continuerà a lavorare per definire i dettagli del trasferimento.

