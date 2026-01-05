Finalmente smontati i prefabbricati delle ex scuole Panzacchi

Sono stati rimossi i prefabbricati gialli che, per circa due anni e mezzo, hanno ospitato 120 studenti dell’istituto Panzacchi. La loro rimozione segna la conclusione di un periodo di attesa, in vista della realizzazione di una nuova struttura scolastica. Questa operazione rappresenta un passo importante nel rinnovamento dell’edificio, migliorando le condizioni e gli spazi destinati all’attività didattica.

Sono stati smontati i prefabbricati gialli che per circa due anni e mezzo hanno ospitato 120 alunni dell’istituto Panzacchi, in attesa che fosse realizzata la nuova scuola. A settembre 2024 infatti, l’amministrazione comunale aveva indetto una votazione pubblica per decidere se tenere o meno questi spazi, attraverso il percorso partecipato ‘Seconda chance?’, e i cittadini ozzanesi avevano deciso per la rimozione definitiva della struttura, che si estendeva su una superficie di 354 metri quadrati sul retro del Palazzo della Cultura, suddivisa in cinque aule più servizi igienici, disimpegni e corridoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finalmente smontati i prefabbricati delle ex scuole Panzacchi Leggi anche: Ladri al cimitero, smontati pluviali di rame Leggi anche: Musumeci: per Gaza ospedali da campo e prefabbricati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Finalmente smontati i prefabbricati delle ex scuole Panzacchi. Una buona notizia, finalmente! Ricordate la vicenda di Fabio Giomi, il cassiere della Pam licenziato a 62 anni dopo aver “fallito” il famigerato test del carrello Ecco: il giudice ha rimesso le cose a posto. Il Tribunale di Siena ha stabilito che quel licenziamento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.