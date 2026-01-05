Fimi la musica italiana tra le più apprezzate

Il report 2025 di Fimi evidenzia un aumento dell’apprezzamento per la musica italiana, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale nazionale. I dati mostrano una crescita significativa, sottolineando l’importanza di un settore in continua evoluzione. Questa tendenza positiva testimonia la qualità e il valore della produzione musicale italiana, riconosciuta sempre più a livello locale e internazionale.

Il report 2025 di Fimi assegna alla musica italiana un gran merito, quella di essere più apprezzata con un notevole rialzo. Inoltre quest'anno è il pop il genere musicale più ascoltato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

