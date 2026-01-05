Fidanzatini aggrediti dalla gang Spray al peperoncino e botte

Due fidanzatini sono stati vittima di un'aggressione durante una passeggiata, subendo l'uso di spray al peperoncino e successivi colpi di calci e pugni. La famiglia del giovane coinvolto esprime grande preoccupazione e rabbia per quanto accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle aree pubbliche e la necessità di interventi efficaci per prevenire simili episodi.

Due fidanzatini a spasso aggrediti con lo spray al peperoncino e poi picchiati con calci e pugni. "Provo tanta rabbia" racconta ora la mamma del giovane. L'episodio è avvenuto la notte dell' ultimo dell'anno a Civitanova, nelle vie del borgo marinaro, a due passi da piazza XX Settembre dove era in corso uno spettacolo musicale. I due giovanissimi, 16 anni lui e 15 anni lei, erano arrivati da Rimini con la famiglia di lui per trascorrere la serata. Quando mancava circa una mezz'ora alla mezzanotte, i due giovani sono scesi dall'appartamento dove si trovavano per trascorrere il Capodanno, ma poco dopo sono stati accerchiati da un gruppetto di magrebini.

