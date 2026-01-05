Fidanza | L’Italia lavorerà a livello diplomatico per la liberazione dei prigionieri politici di Maduro

L’Italia continuerà a impegnarsi a livello diplomatico con gli Stati Uniti per favorire la liberazione dei prigionieri politici del regime di Maduro. Tra gli obiettivi principali vi sono la scarcerazione di una decina di cittadini italo-venezuelani, tra cui Biagio Pilieri e Alberto Trentini, attualmente detenuti senza accuse ufficiali. Questo sforzo rappresenta un passo verso una maggiore distensione e tutela dei diritti umani in Venezuela.

L’ Italia lavorerà a livello diplomatico con gli Stati Uniti d’America per arrivare “come primo gesto distensivo” alla liberazione dei prigionieri politici” del regime di Maduro “compresi una decina di italo-venezuelani, tra cui Biagio Pilieri, oltre ovviamente a quello di Alberto Trentini, in carcere senza accuse”. A dirlo in un colloquio con La Stampa è Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr. A sinistra ragionamenti pelosi e ipocriti. L’eurodeputato torna sul caso Venezuela facendo notare che “ a sinistra ho sentito ragionamenti pelosi e ipocriti. Si sventola il diritto internazionale come un feticcio” perché “chi si riempie la bocca di teoria dovrebbe parlare di più con i venezuelani in carne e ossa, quelli che subiscono la repressione, quelli ridotti alla fame, quelli che sono stati costretti a scappare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

