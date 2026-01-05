Fico oggi la prima giunta | ma c?è il nodo commissioni
Oggi alle 11 si svolge il primo incontro della nuova giunta regionale, segnando l’inizio ufficiale della legislatura. Tra i temi all’ordine del giorno, il nodo delle commissioni e le priorità per i prossimi mesi. Un momento importante per definire le linee di governo e avviare le prime decisioni amministrative.
La partenza, quella vera, della legislatura regionale avverrà in questa settimana. A cominciare da oggi, ore 11, quando la giunta si incontrerà per la prima volta con il presidente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Nuova giunta regionale, si accelera. Ma nel Pd c’è il nodo Cuomo. Giovedì Fico a Roma
Leggi anche: Fico lavora alla Giunta, l’ipotesi Micillo e il nodo Bonavitacola
La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania; Regione Campania, per Roberto Fico il 29 dicembre prima riunione di Consiglio. Ultimi dettagli per la nuova Giunta; Presidenza Fico al via ma manca l’accordo sugli assessori; Mastella e De Luca marcano Fico: si insedia il Consiglio, rebus giunta in Campania.
Fico, oggi la prima giunta: ma c’è il nodo commissioni - A cominciare da oggi, ore 11, quando la giunta si incontrerà per la prima volta con il ... ilmattino.it
Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale - Tra scontri interni, questioni da manuale Cencelli e paletti (in piedi e abbattuti) si va verso la definizione della prima giunta Fico in Regione Campania ... fanpage.it
Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori - Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la ... ilmattino.it
La #Storaciata di oggi su #IlTempo dedicata a #Fico - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.