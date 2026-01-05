Feste finite è ora di disfare l' albero | la guida di Hera per sbarazzarsi dei rifiuti in modo green
Con l’Epifania si conclude il periodo delle festività natalizie, portando con sé l’obbligo di smantellare l’albero di Natale. Hera, azienda leader nella gestione dei rifiuti, propone una guida pratica e rispettosa dell’ambiente per smaltire correttamente i materiali, contribuendo a un approccio più sostenibile. Seguire le indicazioni per un disfacimento
Con l’Epifania si concludono le festività natalizie e arriva il momento di disfare l’albero di Natale nell’88 per cento delle case degli italiani, secondo un’indagine di Coldiretti e Federforeste. Il gruppo Hera, a questo proposito, fornisce indicazioni chiare su come smaltire i rifiuti natalizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
