Festa della Befana 2026 in Prato della Valle

La Festa della Befana 2026 in Prato della Valle offre anche quest’anno un evento dedicato alle famiglie, con uno spettacolo che valorizza il rispetto per l’ambiente. Un’occasione per vivere insieme un momento tradizionale in modo sostenibile, all’interno di un contesto storico e suggestivo. L’iniziativa invita adulti e bambini a condividere una giornata all’insegna della convivialità e della consapevolezza ambientale.

La festa della Befana propone anche quest'anno un grande spettacolo dedicato a famiglie, bambine e bambini pienamente rispettoso dell'ambiente.La marionetta Befana Green, alta circa 7 metri, intrattiene il pubblico assieme ad artiste e artisti vestiti da Befane, che si esibiscono sui trampoli o.

