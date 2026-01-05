Ferrovie lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Tirrenica | intervento da 140 milioni di euro

A partire dal 7 gennaio, Rete Ferroviaria Italiana avvia interventi di potenziamento tecnologico sulla linea Tirrenica, con un investimento di 140 milioni di euro. I lavori, della durata di circa 10 mesi, interessano il tratto che collega Genova, Pisa e Roma, migliorando l’efficienza e la sicurezza del servizio ferroviario. Questa operazione fa parte del piano di potenziamento infrastrutturale delle reti ferroviarie italiane.

Dureranno circa 10 mesi e prenderanno il via mercoledì prossimo, 7 gennaio. Si tratta di un pacchetto di lavori da 140 milioni di euro che Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) ha previsto per il potenziamento tecnologico della linea Tirrenica, ovvero il tratto che riguarda Genova-Pisa-Roma-. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

