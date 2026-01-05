Ferraresi bloccati in Yemen Prigionieri sull’isola | Chiuso lo spazio aereo

Due cittadini ferraresi, Niccolò e Francesco, si trovano attualmente bloccati sull’isola di Socotra, nello Yemen, a causa della chiusura dello spazio aereo internazionale. La loro permanenza in questa remota località sta assumendo contorni preoccupanti, mentre le autorità yemenite e le istituzioni italiane cercano di trovare una soluzione. La situazione mette in luce le difficoltà legate alla mobilità in contesti geopolitici complessi e alle emergenze di carattere internazionale.

Ferrara, 5 gennaio 2026 – Prigionieri dell' isola tropicale. Per due ferraresi, Niccolò e Francesco, il viaggio nell'arcipelago di Socotra, un piccolo paradiso appartenente allo Yemen nel pieno dell'Oceano indiano, si sta trasformando in un incubo. A causa dell'escalation delle tensioni regionali degli ultimi giorni, in particolare tra Yemen, Emirati arabi ed Arabia Saudita, Sana'a ha deciso di chiudere lo spazio aereo del Paese nel sud della penisola arabica. Nessun volo decolla, nemmeno quelli che avrebbero dovuto riportare a casa i tanti turisti che in questi giorni hanno affollato il piccolo arcipelago.

