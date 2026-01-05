A gennaio, la Fermana si prepara a disputare tre incontri di particolare rilevanza in ottica classifica. Un mese che richiederà attenzione e impegno, poiché ogni risultato potrà influenzare significativamente la posizione in classifica. Questi appuntamenti rappresentano una fase cruciale della stagione, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza nel cammino della squadra.

Quello che attende la Fermana è un mese di gennaio fondamentale con tre gare di grande importanza in chiave classifica. Per questo Gentilini e i suoi ragazzi stanno mettendo benzina nel proprio motore per essere pronti ad un tris di impegni, differenti tra loro, ma al termine dei quali si avrò un quadro molto più chiaro anche della classifica. Al momento sono proprio i canarini a guardare tutti dall’alto con quattro punti di vantaggio nei confronti della più diretta inseguitrice. Il primo dei tre impegni è in programma domenica prossima, inizia quindi da oggi la settimana praticamente tipo in vista del primo appuntamento del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, un mese di duelli importanti. Tris di match decisivo

Leggi anche: La Fermana cerca il tris a Montegranaro

Leggi anche: L’ex Ginestra non basta. La Fermana cala il tris

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fermana, un mese di duelli importanti. Tris di match decisivo - Quello che attende la Fermana è un mese di gennaio fondamentale con tre gare di grande importanza in chiave classifica. ilrestodelcarlino.it