Ferito da un colpo d' arma da fuoco al vaglio le telecamere

Un giovane di 21 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco a Scafati nella notte appena trascorsa. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e identificare l'autore dell'aggressione. Le indagini sono in corso per garantire la piena tutela della vittima e fare chiarezza sull'incidente.

Si indaga a 360 gradi per assicurare alla giustizia la persona che ha ferito un ragazzo di 21 anni a Scafati, la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Le indagini: La vittima avrebbe riferito di non aver visto chi ha sparato. Il giovane è stato ferito al.

Bimbo ferito da un colpo d'arma da fuoco nel Napoletano medicato in ospedale. Da chiarire la dinamica dell'episodio - Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco. affaritaliani.it

Spari ad Anzio, colpi di arma da fuoco in un appartamento: un ferito, cosa è successo - Spari contro un’abitazione ad Anzio, uno fa esplodere una finestra: indagini della polizia di Stato in corso. fanpage.it

FERITO CON UN COLPO DI PISTOLA DAVANTI A UN BAR PAURA PER UN 21ENNE SALERNITANO ECCO COSA E' SUCCESSO LEGGI QUI: https://shorturl.at/cqM8u - facebook.com facebook

# #pomigliano d'arco, ferito con un colpo di pistola mentre passeggia durante la Vigilia di Natale x.com

