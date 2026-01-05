Le recenti tragedie di Crans-Montana hanno coinvolto numerosi feriti italiani, alcuni in condizioni critiche. Nei prossimi giorni sarà fondamentale adottare tecniche efficaci per il trattamento delle ustioni, per migliorare le possibilità di guarigione. In questo contesto, si evidenziano tre approcci chiave per curare le ustioni, strumenti essenziali per affrontare le conseguenze di incidenti di questa gravità.

Straziante l’arrivo in Italia delle salme di cinque dei ragazzi italiani morti nella tragedia di Crans-Montana sono giunte in Italia, come sarà straziante la ripresa per gli undici feriti ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano, dei quali cinque ricoverati al Centro grandi ustioni e sei in Terapia intensiva, tre dei quali “in condizioni particolarmente gravi“. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Feriti Crans-Montana, “prossime settimane saranno una battaglia”: le tre tecniche per curare le ustioni

