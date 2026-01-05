Ferita dopo il Codice rosso La donna colpita al collo si era allontanata da casa

Una donna è rimasta ferita al collo dopo l'intervento del Codice rosso a Capriolo, in provincia di Brescia. La vittima, che si era allontanata da casa, faceva parte di una coppia con rapporti tesi e frequenti litigi, come evidenziato da precedenti episodi di tensione provenienti da un edificio storico del centro. La dinamica dell'incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

CAPRIOLO (Brescia) Da tempo la coppia aveva un rapporto "difficile", segnato da litigi frequenti: le urla, provenienti dall'appartamento al primo piano di Casa Ochi, un edificio storico di origini medievali, non erano insolite. Tanto che i loro tre figli, già da un periodo, non si trovavano più nella casa di famiglia, ospiti da una parente in Campania. E nemmeno lei, che nei giorni scorsi aveva presentato denuncia per maltrattamenti contro il marito, per cui era stata attivata la procedura del Codice rosso: non è chiaro perché fosse tornata nell'abitazione. È in questo clima che, ieri mattina poco prima delle dieci, è maturato il tentato femminicidio a Capriolo: Pasquale Raccioppoli, 51 anni, originario della Campania, vigilantes di professione, ha colpito con le forbici la moglie, 45 anni, operatrice sociosanitaria, dopo una lite.

