Femminicidio di Aurora Livoli nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito

Il femminicidio di Aurora Livoli riaccende l’attenzione su Emilio Gabriel Valdez Velazco, il quale nel passato ha avuto precedenti di aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione non eseguito. Le sue vicende passate suggeriscono un quadro di comportamenti problematici, evidenziando l’importanza di approfondire i casi di violenza e le eventuali misure di prevenzione e controllo.

Nel passato recente di Emilio Gabriel Valdez Velazco emergono episodi che sembrano delineare i tratti di un assalitore seriale. Il 57enne peruviano, indagato per la morte di Aurora Livoli e in carcere perché accusato di aver rapinato una 19enne connazionale nel metrò di Cimiano, replicava sempre uno stesso schema inquietante: si avvicinava a donne sole, le aggrediva in strada, spesso afferrandole al collo. Come scrive Repubblica, Velazco infatti sarebbe l’autore di diverse aggressioni e violenze sessuali avvenute in passato ai danni di giovani donne. Per una di queste l’uomo fu anche condannato ed espulso dal Paese, provvedimento in realtà mai eseguito. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chi è Emilio Gabriel Velazco, il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli Leggi anche: Omicidio di Aurora Livoli, la prima vittima di Velazco: «Diceva: ti spezzo il collo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito; Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato recente di Velazco altre due donne aggredite per strada; Morte di Aurora | Omicidio o fatalità? Il mistero del compagno svanito; Prima di uccidere Aurora le minacce di morte rapinando una studentessa. Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito - La morte della 19enne di Latina si inserirebbe in una lunga serie di episodi di violenza attribuiti al 57enne peruviano, indagato per l'omicidio ... open.online

