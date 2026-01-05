Federico Chiesa alla Juve può ritrovare Spalletti che lo definì il Sinner del calcio italiano

Federico Chiesa potrebbe tornare alla Juventus in prestito per sei mesi, con una trattativa avviata con il Liverpool. La possibilità di un ritorno ai bianconeri riporta alla memoria le parole di Spalletti, che definì Chiesa il “Sinner del calcio italiano”. Questa operazione rappresenta un’opportunità per il giocatore di ritrovare un ambiente familiare e continuare il suo percorso di crescita.

La Juventus ha iniziato la trattativa di mercato con il Liverpool per Federico Chiesa, che potrebbe tornare in prestito per sei mesi ai bianconeri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

