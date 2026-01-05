Federica Brignone si allena nella velocità Di nuovo insieme

Federica Brignone ha annunciato tramite una story su Instagram il suo ritorno all’allenamento nelle discipline veloci. Dopo aver lavorato in solitaria tra Valgrisenche e Courmayeur, l’azzurra si sta preparando per il rientro in Coppa del Mondo, tornando a condividere il lavoro con le proprie compagne. La sua ripresa testimonia l’impegno e la determinazione nel prepararsi alla prossima stagione di gare.

Con una story su Instagram Federica Brignone ha annunciato di essere tornata ad allenarsi nelle discipline veloci, ed è ormai prossima al rientro in Coppa del Mondo: l’azzurra, che nelle ultime settimane aveva lavorato da sola in gigante tra Valgrisenche e Courmayeur, è tornata a sciare con le compagne di Coppa del Mondo. L’immagine odierna, infatti, ritrae l’azzurra assieme ad Asja Zenere ed è accompagnata dalla frase: “ Di nuovo insieme “. Brignone, che è scivolata fuori dal primo gruppo di merito in gigante, rischia di non partire tra le prime sette nella prima manche delle Olimpiadi e potrebbe gareggiare in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone si allena nella velocità. “Di nuovo insieme” Leggi anche: Federica Brignone si allena in gruppo: “Il fisico sta bene, ero un po’ combattuta. Non so quando tornerò” Leggi anche: Federica Brignone si allena con la squadra: “Medaglia alle Olimpiadi? Difficile per chi è in forma…Rientro da valutare” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Federica Brignone si allena nella velocità. “Di nuovo insieme” - Con una story su Instagram Federica Brignone ha annunciato di essere tornata ad allenarsi nelle discipline veloci, ed è ormai prossima al rientro in Coppa ... oasport.it

Come sono andati gli allenamenti cronometrati di Federica Brignone a un mese dalle Olimpiadi - I tempi non sono stati resi pubblici, ma Paolo De Chiesa ha saputo com’è andata: “È qualcosa di ... fanpage.it

Federica Brignone torna in gruppo: "Non avremmo dato 2 euro per essere qui dopo 9 mesi dopo quell'infortunio" - La valdostana ha svolto il primo allenamento con la nazionale in Val di Fassa, facendo un altro passo per un ritorno che avrebbe del clamoroso quan ... eurosport.it

Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn alla Ski Area San Pellegrino: discese e autografi sulla pista VolatA - facebook.com facebook

Federica Brignone è tornata ad allenarsi in gruppo e già questo dice tantissimo Nove mesi fa sembrava impossibile. Oggi è in Val di Fassa con la squadra, un passo alla volta a rincorrere un sogno che profuma di Olimpiadi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.