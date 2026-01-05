Federconsumatori | appena un terzo delle famiglie usufruirà dei saldi invernali

Da parmatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest’anno solo un terzo delle famiglie italiane parteciperà ai saldi invernali. La spesa media prevista è di circa 172 euro, con una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un coinvolgimento limitato delle famiglie nelle vendite promozionali, riflettendo possibili cambiamenti nelle abitudini di consumo e nelle scelte di acquisto.

Come ogni anno in questa occasione l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie: la spesa media sarà di 171,90 euro a famiglia (-1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

federconsumatori appena un terzo delle famiglie usufruir224 dei saldi invernali

© Parmatoday.it - Federconsumatori: appena un terzo delle famiglie usufruirà dei saldi invernali

Leggi anche: Black Friday e promozioni pesano sulla stagione in arrivo. "Appena un terzo delle famiglie ricorrerà ai saldi"

Leggi anche: Saldi invernali 2026, Federconsumatori Toscana: farà acquisti solo una famiglia su tre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crisi moda e manifatture. Un macigno sui saldi. Allarme Federconsumatori; Saldi, Aduc: attenzione a sconti-truffa fatti usando prezzi fittizi; Via ai saldi, il focus di Federconsumatori: una spesa di 170 euro a famiglia. A Firenze non poche criticità; Rimini, Federconsumatori: “Appena un terzo delle famigilie acquisterà con i saldi”.

federconsumatori appena terzo famiglieRimini, Federconsumatori: “Appena un terzo delle famigilie acquisterà con i saldi” - La data di inizio viene fissata al primo giorno feriale prima dell’Epifania, così come previsto dagli ... msn.com

federconsumatori appena terzo famiglieSaldi al via: i consigli di Federconsumatori Arezzo - 1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni", dice Chiara Rubbiani ... arezzonotizie.it

federconsumatori appena terzo famiglieVia ai saldi, il “focus” di Federconsumatori: una spesa di 170 euro a famiglia. A Firenze non poche criticità - Quella odierna, 3 gennaio, è la data di partenza dei saldi nella nostra regione. piananotizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.