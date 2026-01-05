Federconsumatori | appena un terzo delle famiglie usufruirà dei saldi invernali
Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest’anno solo un terzo delle famiglie italiane parteciperà ai saldi invernali. La spesa media prevista è di circa 172 euro, con una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un coinvolgimento limitato delle famiglie nelle vendite promozionali, riflettendo possibili cambiamenti nelle abitudini di consumo e nelle scelte di acquisto.
Come ogni anno in questa occasione l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie: la spesa media sarà di 171,90 euro a famiglia (-1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Black Friday e promozioni pesano sulla stagione in arrivo. "Appena un terzo delle famiglie ricorrerà ai saldi"
Leggi anche: Saldi invernali 2026, Federconsumatori Toscana: farà acquisti solo una famiglia su tre
Crisi moda e manifatture. Un macigno sui saldi. Allarme Federconsumatori; Saldi, Aduc: attenzione a sconti-truffa fatti usando prezzi fittizi; Via ai saldi, il focus di Federconsumatori: una spesa di 170 euro a famiglia. A Firenze non poche criticità; Rimini, Federconsumatori: “Appena un terzo delle famigilie acquisterà con i saldi”.
Rimini, Federconsumatori: “Appena un terzo delle famigilie acquisterà con i saldi” - La data di inizio viene fissata al primo giorno feriale prima dell’Epifania, così come previsto dagli ... msn.com
Saldi al via: i consigli di Federconsumatori Arezzo - 1,7% rispetto a gennaio 2025), ma appena un terzo delle famiglie approfitterà delle promozioni", dice Chiara Rubbiani ... arezzonotizie.it
Via ai saldi, il “focus” di Federconsumatori: una spesa di 170 euro a famiglia. A Firenze non poche criticità - Quella odierna, 3 gennaio, è la data di partenza dei saldi nella nostra regione. piananotizie.it
Federconsumatori: il Black Friday, le promozioni pre-saldi e la data individuata a ridosso delle festività pesano sulla stagione in arrivo. Appena un terzo delle famiglie ricorrerà alle promozioni, con una spesa di 171,90 euro. #cgilarezzo #federconsumatori - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.