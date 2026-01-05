EA Sports ha introdotto la SBC di Jonas Hofmann, l’ultima aggiunta alla sua squadra. Questa carta, nota come “Viaggio nel tempo” 87, si distingue per la sua versatilità tattica, offrendo un ruolo di jolly nel campo. Con capacità di adattarsi a molteplici posizioni, Hofmann si conferma un elemento prezioso per le strategie di gioco, rappresentando un’opportunità interessante per gli appassionati di FIFA.

EA Sports ha rilasciato la SBC di Jonas Hofmann, una carta che si distingue per un’intelligenza tattica fuori dal comune. Questa versione da 87 lo trasforma nel “cervello” ideale per il tuo centrocampo o attacco, offrendo soluzioni diverse grazie a una serie di ruoli specializzati. Analisi tecnica: Versatilità e precisione tedesca. Hofmann non è la classica ala veloce, ma un rifinitore puro con statistiche estremamente bilanciate, capace di difendere e attaccare con la stessa efficacia. Ruoli PLUS PLUS (Il vero punto di forza): Eccelle come Falso 9 (ATT), Mezzala (COC) e Regista (CCCOC). Questa combinazione permette di schierarlo ovunque nella zona centrale del campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Jonas Hofmann “Viaggio nel tempo” 87: il jolly tattico della Bundesliga con triplo ruolo PLUS PLUS

