Il 8 gennaio, a Piazza Ghiaia, si svolge l’evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. A partire dalle 14.30, Favore Montini 1 – Sociale e Sport propone un momento di street soccer con la Fondazione Anna Mattioli, promuovendo l’inclusione sociale attraverso lo sport prima dell’arrivo della Fiamma Olimpica.

L’8 gennaio, a partire dalle ore 14.30, evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in Piazza Ghiaia, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Nel solco dei Valori Olimpici e Paralimpici, come sostenibilità, inclusività e fair play, la Fondazione Anna Mattioli porta lo “ street soccer ” a Parma, aspettando la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, di cui il Presidente Roberto Pagliuca sarà tedoforo d’eccezione. La Fondazione Anna Mattioli, infatti, ha da tempo lanciato la campagna “Entra in squadra anche tu”, che prevede un evento a Parma l’8 gennaio prossimo, dalle ore 14. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Favore Montini 1 – Sociale e Sport, “street soccer” con la Fondazione Anna Mattioli, aspettando la Fiamma Olimpica

Leggi anche: Apre le porte il Palazzetto della Fondazione Anna Mattioli

Leggi anche: Minori, inaugurato a Parma il palazzo della Fondazione Anna Mattioli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Con 30 voti a favore e 16 contrari, il Consiglio Rrgionale dà il via libera al provvedimento bandiera dell'assessore meloniano: "Così abbatteremo le liste d'attesa". Bocciatura netta da parte delle opposizioni - facebook.com facebook

Declassati 1200 comuni montani. L’Appennino: è un favore alle Alpi x.com