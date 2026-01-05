Favara chiude il Natale a San Francì con l’arrivo dei Re Magi e i cammelli

Favara conclude il programma “Natale a San Francì” con l’arrivo dei Re Magi e dei cammelli, evento che rappresenta uno dei momenti più significativi della manifestazione. Questa tradizione, radicata nel territorio, richiama l’attenzione della comunità e dei visitatori, offrendo un’occasione di condivisione e di valorizzazione delle usanze locali. L’evento segna la fine delle celebrazioni natalizie, mantenendo vivo il senso di convivialità e tradizione.

Il "Natale a San Francì" a Favara si avvia alla conclusione con uno degli appuntamenti più suggestivi dell'intero programma. Martedì 6 gennaio è in programma l'arrivo dei Re Magi accompagnati dai cammelli, evento simbolo della tradizione dell'Epifania e tra i più attesi dal pubblico.

